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Пентагон похвалил российских летчиков за профессионализм при полетах близ Аляски

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Российские летчики при полетах на Ту-95 возле побережья Аляски действовали профессионально и безопасно. Как передает в понедельник, 24 апреля, РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«В течение четыре дней была серия трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они (полеты – "Лента.ру") проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США", — отметил он.

21 апреля CNN сообщил, что Ту-95 ВКС РФ четыре ночи подряд совершали полеты возле побережья Аляски.

18 апреля стало известно, что в этом районе были замечены два российских бомбардировщика. Для их сопровождения были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 ВВС США. В Минобороны России подтвердили данное воздушное патрулирование побережья Аляски двумя Ту-95МС и сопровождение их американскими истребителями.

В Белом доме рассказали, что о появлении российских бомбардировщиков у Аляски было доложено президенту Дональду Трампу, и подчеркнули, что подобные действия не являются необычными: Вашингтон также патрулирует международное воздушное пространство, и это законно.

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