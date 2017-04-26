Курс евро превысил 62 рубля впервые за месяц

В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 62 рубля и составил 62,02 рубля — максимальный показатель с 28 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом к 16:30 единая европейская валюта упала до отметки 61,88 рубля, это на 45 копеек больше, чем при закрытии предыдущей сессии. Курс доллара составил 56,88 рубля (плюс 72 копейки).

Официальные курсы на 27 апреля — 61,51 и 56,31 рубля соответственно.

Российская валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок. Стоимость марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 51,58 доллара за баррель, эталонный сорт подешевел на процент.

Ранее, 25 апреля, президент Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля.