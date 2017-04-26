Совет Федерации принял отставку главного военного прокурора Фридинского

Совет Федерации на своем заседании освободил главного военного прокурора Сергея Фридинского от занимаемой должности. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечено, что он вышел на пенсию по выслуге лет. Фридинскому 58 лет.

О его отставке стало известно 22 апреля. Кто возглавит ГВП пока не сообщается.

Он стал главным военным прокурором 7 июля 2006 года. С 2000 года Фридинский занимал пост заместителя генпрокурора России. До этого он был военным прокурором Северо-Кавказского военного округа.

Фридинский защитил кандидатскую и докторскую диссертации на тему борьбы с экстремизмом.