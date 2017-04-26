ТПП констатировала нежелание частного бизнеса инвестировать в ноу-хау

В России расходы предприятий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на три четверти финансируются государством, вложения частного бизнеса составляют лишь одну четверть. Об этом заявил глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, говорится в пресс-релизе палаты, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, наблюдается обратная пропорция — большая часть вложений в новые разработки приходится на частные инвестиции. В ТПП отмечают, что российские предприятия в основном настроены на заимствование готовых технологий. «Доля российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения на мировом рынке составляет только 0,4 процента, только каждое десятое наше предприятие можно считать инновационно активным», — сообщил Катырин.

По мнению главы ТПП, стимулировать инновационную деятельность можно разными способами. В ряде развитых стран действуют сниженные ставки налогообложения на доходы компаний, полученных от реализации запатентованной продукции, приводит пример Катырин. В Австралии компании могут вычитать из налогооблагаемой базы более 100 процентов средств, потраченных на научные исследования и разработки, добавляет он.

В ТПП полагают, что инновационные проекты можно сделать выгодными и для малого бизнеса.

«Нужно расширять их участие в производственных циклах крупных предприятий, в том числе, при разработке инновационных продуктов. В Евросоюзе малые компании разрабатывают более 20 процентов технологий, а внедряет их крупный бизнес», — отметил Катырин.

Российская наука, по его словам, имеет существенный потенциал, но он не используется в производстве из-за того, что не налажен трансфер технологий. Кроме того, Россия нуждается в улучшении налогового климата и совершенствовании мер борьбы с контрафактом.

Он добавил, что в настоящее время в ТПП сформирована рабочая группа по содействию коммерциализации технологий и привлечению инвестиций в инновационные проекты, а также при участии палаты в регионах созданы Центры поддержки технологий и инноваций.