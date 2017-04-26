Эксперт рассказал о намерении Кишинева вести жесткий диалог с Приднестровьем

Власти Молдавии потребуют от непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) признания единства и целостности территорий, находящихся под контролем Кишинева и Тирасполя. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал ректор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский в среду, 26 апреля.

«Молдавское руководство будет требовать от Тирасполя как минимум официального признания неделимости, целостности Молдавии, а также вывода российских войск из республики», — отметил эксперт.

Андриевский подчеркнул, что «у Кишинева сейчас появилось бесчисленное множество возможностей для давления на Приднестровье». «Это не только контроль за транспортным сообщением и импорт-экспорт товаров, но и интернет, и телефонная связь, и ротация военнослужащих. Все это вдохновляет руководство страны на решительные действия», — объяснил он.

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24 апреля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что реинтеграция Приднестровья может произойти в 2019-2020 годах. По словам главы государства, для этого надо дать возможность жителям ПМР участвовать в молдавских парламентских выборах 2018-го.

В столице непризнанной ПМР Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Молдавией. В январе президент республики Вадим Красносельский отклонил предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единого государства.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.