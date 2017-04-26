Минфин Финляндии отменит выпуск юбилейных монет с изображением расстрела

Министерство финансов Финляндии отменит указ о выпуске юбилейных монет из-за скандала с изображенной на них сценой расстрела. Об этом заявил глава ведомства Петтери Орпо (Petteri Orpo), сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По словам Орпо, он доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет, и принес свои извинения. «Этот указ будет отменен, и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению», — сказал он.

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Министр назвал монету безвкусной. «Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю», — отметил Орпо.

На этой неделе в Финляндии разгорелся скандал из-за выпуска посвященной 100-летию независимости Финляндии юбилейной монеты с изображением расстрела времен гражданской войны в республике.

По словам дизайнера юбилейных монет, он хотел с помощью изображения расстрела показать жестокость гражданской войны.

Гражданская война в Финляндии между «белыми» и «красными» началась практически сразу же после признания Советом народных комиссаров РСФСР независимости страны в декабре 1917 года. За несколько месяцев боевых действий погибло около 35 тысяч человек. После окончания войны «белый террор» не прекратился, несколько тысяч левых социал-демократов и сочувствующих им были казнены. Тема гражданской войны до сих вызывает активные споры в финском обществе.