Монгольские СМИ восстали против цензуры

Ведущие монгольские СМИ устроили акцию в знак протеста против ужесточения цензуры. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает «Коммерсант».

Как утверждается в материале издания, два дня подряд в одно и то же время монгольские телеканалы ровно на час прекращали вещание, оставив вместо картинки черный экран с предупреждением о том, что в скором времени лишатся права на получение информации. Более того, некоторые местные газеты также поместили на первую полосу черный фон с текстом. «Ваше право знать — под угрозой», — предупреждают СМИ граждан страны.

Поводом для акции стал готовящийся в преддверии президентских выборов закон о нарушениях, который позволит властям налагать огромные штрафы за публикацию неугодных им материалов. Так, монгольские полицейские смогут без решения суда штрафовать издания на сумму в размере до 41 тысячи долларов, а конкретных журналистов — до четырех тысяч долларов за распространение порочащей и клеветнической информации.

По мнению представителей монгольских СМИ, перед выборами, которые пройдут 26 июня, власти могут указать на любой неугодный для них материал.

Готовящийся законопроект также будет распространяться на публикации в социальных сетях.