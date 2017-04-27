Определено самое бюджетное направление перелетов в Европу на майские праздники

Рейс в Берлин оказался наиболее бюджетным направлением перелетов из Москвы в Европу на грядущие майские праздники. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 27 апреля.

Полет из российской столицы в немецкую и обратно в начале мая экономклассом обойдется в среднем от 15,7 тысячи рублей. Следом идет кипрский город Ларнака с результатом в 16,8 тысячи рублей.

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Замыкает тройку рейс Москва — Милан (17,2 тысячи рублей). Четвертая позиция досталась Мюнхену. Туда можно слетать за 17,8 тысячи рублей. Пятую строчку делят Барселона и Париж — 18,3 тысячи для каждого из направлений.

В топ-9 рейтинга в порядке убывания также вошли Белград (18,5 тысячи), Брюссель (18,6 тысячи), Афины (18,7 тысячи) и Будапешт со средней ценой в 20,2 тысячи рублей.

Ранее в апреле сервис Aviasales сообщал, что перелеты по России пользуются наибольшей популярностью у пассажиров бизнес-класса на майские праздники. В тройку лидеров в данной сфере также попали Китай и США.

Россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (Праздник весны и труда), а также с 6 по 9 мая, отмечая День Победы.