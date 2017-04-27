Названы сроки реконструкции «олимпийского» терминала Шереметьево

Руководство Шереметьево намерено модернизировать терминал F в 2022 году, заявил на форуме SkyService 2017 первый заместитель гендиректора по производству столичного аэропорта Андрей Никулин. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Тот терминал, который был построен к Олимпиаде в 1980 году, мы полностью закроем, полностью реконструируем, и откроем уже с соответствующим уровнем сервиса и качества, оборудованном всеми необходимыми современными системами», — рассказал Никулин.

Топ-менеджер добавил, что к 2019 году в Шереметьево модернизируют терминал С. Его, в частности, оснастят 19 телескопическими трапами. В 2022 году также будет построен терминал С2.

В 2018 году планируется завершить строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП). Ее длина составит 3,2 километра, пропускная способность — до 90 посадок и взлетов в час.

Представитель администрации Шереметьево добавил, что к 2026 году пропускная способность столичного аэропорта увеличится до 80 миллионов пассажиров в год.

Ранее в четверг Никулин анонсировал запланированное на декабрь открытие подземного туннеля между южным и северным терминальными комплексами авиагавани. По такому переходу пассажиров будет перевозить скоростной поезд.

Терминал F (прежнее название — Шереметьево-2) был создан к летним Олимпийским играм 1980 года. Они проходили в Москве с 19 июля по 3 августа.

