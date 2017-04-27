Москва обеспокоилась сосредоточением кораблей ВМС США в Северо-Восточной Азии

Москва обеспокоена сосредоточением ударной группировки ВМС Соединенных Штатов в Северо-Восточной Азии и ответная воинственная риторика Пхеньяна. Об этом в четверг, 27 апреля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В складывающих обстоятельствах важно не допустить развитие событий по кризисному сценарию, который чреват скатыванием просто к открытому вооруженному противостоянию», — сообщила дипломат на митинге в Москве.

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По словам Захаровой, ситуация на Корейском полуострове «продолжает деградировать». «В основе этой тенденции — нежелание противоборствующих сторон отказаться от конфронтационных подходов и ставки на силовые методы решения существующих проблем», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что Россия рассчитывает на конструктивное обсуждение ситуации на Корейском полуострове в ходе специального заседания Совбеза ООН, намеченного на 28 апреля. В нем примет участие замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых острых тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ объявила, что предупредит американскую атаку собственным превентивным ударом.