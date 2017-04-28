Советский карманник Золоторучка выпустит второй том словаря воровского жаргона

Советский вор-карманник по прозвищу Золоторучка, член Союза писателей и Союза журналистов России Заур Зугумов выпустит второй том словаря воровского жаргона. Об этом он рассказал в пятницу, 28 апреля, Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, выход «словаря русской фени» планируется в конце 2017 года. Зугумов напомнил, что книга называется «Историко-этимологический словарь преступного мира», в него входят слова и словосочетания.

«Вот, например, одно из наиболее распространенных: "Балай стукачилу за свисток и прикошатни его, а то петь начнет до шухера". Это значит: "Хватай стукача за горло и придуши его, а то верещать начнет, беду накличет". Это чисто колымская феня», — поделился писатель.

Как рассказал Зугумов в интервью «Московскому комсомольцу», «Россия — единственная страна в мире, в которой говорят на воровской фене». По его словам, «все разговоры о том, что тюремная субкультура ушла в прошлое, это пустая болтовня».

Зугумов родился 1 июня 1953 года в Махачкале. За свою жизнь был судим 11 раз. В общей сложности провел в местах лишения свободы около 25 лет.

Первая книга под названием «Историко-этимологический словарь преступного мира» вышла в 2014 году. Она содержит более шести тысяч слов и понятий, существующих в преступном мире.