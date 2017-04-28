Депутаты предложили превратить Крым в офшор

Пакет законопроектов о превращении Крыма в офшор готовит зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Помимо расширения налоговых льгот поправками предложен механизм создания на полуострове трастов, которые смогут обеспечить инвесторам анонимность и позволят не бояться санкций, сообщает «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что в 2014 году существовавшее тогда Минкрыма выступило с инициативой создать в Крыму офшорную зону с возможностью применения на его территории иностранного права. Однако из-за санкций от идеи решили отказаться. Три года спустя к этому вопросу вернулись в Госдуме.

Чепа разработал два законопроекта: первый представляет собой поправки к Налоговому кодексу, второй — к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов. В документах, которые пока не внесены в Госдуму, предлагается узаконить новый вид общества с ограниченной ответственностью — «Международная компания», а также ввести статьи «Международные трасты» и «Семейные фонды». В действующий закон о крымской СЭЗ дополнить главой «Международная транзитная зона», освободив доходы ее резидентов от НДС, налогов на прибыль и имущество. Они должны будут оплачивать лишь ежегодный налоговый сбор в размере 1,5 тысяч евро.

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Иностранным банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам и брокерским компаниям предложено дать возможность работать без лицензии (при ее наличии в своем государстве), и вывести операции в Международной транзитной зоне из-под валютного контроля.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» напоминают, что инициатива идет вразрез с усилиями G20 и ОЭСР по борьбе с офшорами и Россия может столкнуться с отказом других государств от сотрудничества в рамках проекта по обмену налоговой информацией.

В июле 2016 года основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров предложил создать в России «информационный офшор», то есть территорию, в которой не действовали бы авторские права и патенты американских и европейских компаний. «Эта мера была бы более актуальной для XXI века, чем контрсанкции и военные учения. Для снижения рисков информационный офшор может быть локализован в Крыму — территории, которая, с точки зрения западного мира, и так находится вне закона», — заявил Дуров.