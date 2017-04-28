Крымский вице-премьер фразой «Окей, Google!» обозначил будущее компании

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил, что если американская компания Google хочет работать на территории России, ей придется признать Крым частью страны. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Закон в РФ один для всех. И нам не важно, гигант ли это Google или маленькая IT-компания. Все обязаны считаться с тем, что Крым является российским регионом. Работать в России означает автоматически работать и в Крыму. Других правил не будет. И да. Окей, Google!» — сказал министр.

Накануне стало известно, что американская компания будет вынуждена снять с Крыма ограничения по пользованию системой. Это связано с тем, что мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), подписанное 17 апреля, предусматривает работу магазина приложений Google Play на всей территории России, в том числе и в Крыму. В случае если корпорация продолжит игнорировать крымских пользователей, вопрос будет решаться через суд и могут быть наложены штрафные санкции.

С начала 2015 года жители Крымского полуострова, владеющие устройствами на операционной системе Android, не имеют доступа к магазину приложений Google Play. Причиной стали санкции, введенные в отношении России властями США.