В Москве назвали спекуляциями заявления о хакерских атаках на сайт МО Дании

Российская сторона не получала никаких запросов от Дании по дипломатической линии в связи с обвинениями в адрес Москвы в хакерских атаках на ресурсы министерства обороны королевства. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Игорь Неверов, сообщает РИА Новости.

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«Вообще вся эта тема, конечно, надуманная и спекулятивная», — сказал Неверов. По его словам, «это попытка решать свои внутриполитические проблемы за счет какого-то внешнего образа врага».

24 апреля министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил газете Berlingske, что российские хакеры в 2015-2016 годах предприняли несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников ведомства.

По его словам, за этими действиями стояла не небольшая группа хакеров, действующая из спортивного интереса, а люди, связанные с российскими спецслужбами и властями. По данным издания, за атаками якобы стояла группа хакеров APT28, известная как Fanсy Bear. В США считают, что за ней стоят российские власти, и именно она осуществила взлом серверов демократов перед президентскими выборами 2016 года.