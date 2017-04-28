В Японии высоко оценили итоги переговоров с Путиным

В Японии довольны переговорами с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, его слова передает РИА Новости.

«С учетом рабочего ужина переговоры продолжались 3 часа 10 минут и были насыщенными и по времени, и по содержанию. Разговор между двумя лидерами был откровенным и плотным», — сказал глава японского кабмина.

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По его словам, стороны продвинулись по вопросу подписания мирного договора. Обсуждалась также совместная экономическая деятельность и возможность организации чартерного сообщения между Японией и четырьмя островами Южных Курил.

Газета «Асахи Симбун» уточняет, что с помощью новых авиарейсов родственникам похороненных на спорных островах японцев будет удобно посещать могилы предков.

Ранее 28 апреля об итогах переговоров рассказал Путин: по его словам, Москва и Токио настроены на развитие дальнейшего сотрудничества в решении самых сложных проблем.