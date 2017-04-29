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МИД рассказал о блокировке банками США российского взноса на борьбу с раком

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Американские банки заморозили российской добровольный транш, перечисленный на реализацию Программы действий МАГАТЭ по лечению рака. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В заявлении МИД сказано, что заморозка произошла в марте. Российскому банку, осуществлявшему платеж, был задан вопрос относительно того, имеет ли данный перевод отношение к Ирану.

«Несмотря на заверения с российской стороны, что деньги выделяются сугубо на гуманитарные цели, американские банки задерживали перевод транша в течение нескольких недель, а в начале апреля 2017 года вернули замороженные средства на счет Госкорпорации "Росатом"», — говорится в сообщении МИД. В ведомстве резюмировали, что в итоге «в МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 году».

На Смоленской площади сомневаются, что американские финансовые учреждения «решились бы самостоятельно пойти на блокирование государственных платежей суверенного государства».

«Скорее всего, речь идет о вольной интерпретации ими американских правительственных ограничений в контексте национальных санкций, которые бьют без разбора даже по операциям сугубо гуманитарного характера», — заверяют в МИД.

«Создается впечатление об умышленном создании препятствий для финансирования Россией гуманитарного проекта по линии МАГАТЭ. Эти действия банков США могут рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой за счет контроля за долларовыми транзакциями, что в данном случае наносит прямой ущерб функционированию системы ООН», — добавили в ведомстве.

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