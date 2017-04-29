МИД России назвал тщетными попытки Украины проинспектировать Крым

Попытки Украины проинспектировать территорию Крыма являются тщетными и провокационными. Об этом в субботу, 29 апреля, заявили в МИД России, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями.

«Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации — вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории», — сказано в сообщении министерства иностранных дел.

Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало вопрос соблюдения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказался признать результата плебисцита. Москва указывает, что процедура полностью соответствовала международному праву и подчеркивает, что вопрос о статусе полуострова закрыт.