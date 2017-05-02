В Забайкалье ребенок погиб при взрыве найденного отцом боеприпаса

В Забайкальском крае 10-летний ребенок погиб в результате детонации одного из боеприпасов, которые нашел и незаконно хранил его отец. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Как стало известно, мужчина еще в 2014 году нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов. Он привез их на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района.

1 мая произошла детонация одного из устройств, «сын подозреваемого получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице», отмечается в сообщении ведомства. Причина взрыва не уточняется.

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В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение и хранение боеприпасов») и части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Взрывные устройства изъяты с места происшествия при участии Росгвардии.

22 апреля в Краматорске семилетний мальчик нашел возле здания школы коробку, в которой находились 14 гранат. Ребенок не стал трогать находку, а рассказал о ней матери.