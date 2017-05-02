Россия посоветовала Украине внимательнее читать решение Международного суда ООН

В Министерстве иностранных дел России предложили украинским властям внимательно ознакомиться с текстом решения Международного суда ООН по иску Киева к Москве. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на сайте ведомства.

В МИД отметили, что в комментариях украинских официальных лиц к постановлению суда речь идет о «несомненной победе» Киева, так как от Москвы якобы требуется «прекратить репрессии против крымско-татарского и украинского населения Крыма» и «отменить решение о закрытии "Меджлиса крымско-татарского народа"».

В заявлении департамента информации и печати ведомства отмечается, что суд не поддержал ни одну из временных мер, предложенных Украиной за якобы нарушение Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Дипломаты также заметили, что в тексте постановления нет упоминаний о репрессиях и гонениях, как и «нет требований к Российской Федерации "отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа"».

Материалы по теме «Махновщина в ИГИЛовской упаковке» Вице-премьер Крыма Руслан Бальбек — о деятельности меджлиса

В связи с этим дипломаты предположили, что украинские политики зачитывают заявления, подготовленные задолго до вынесения решения Международным судом.

21 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя постановление суда, согласно которому Россия должна разрешить деятельность ныне запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа», заявил, что ограничений для деятельности общественных организаций крымских татар на территории России нет. «Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации, и, собственно, как и везде, в России экстремистские проявления будут преследоваться по закону, а все, что не запрещено, оно разрешено», — сказал Песков.

19 апреля Международный суд ООН в рамках процесса по иску Киева против Москвы принял решение в защиту крымских татар. В частности, Россия должна разрешить деятельность меджлиса. Председатель суда Ронни Абрахам отметил, что Москва должна выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.