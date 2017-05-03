Японский премьер рассказал о планах по изменению конституции в 2020 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется добиться изменения конституции страны и закрепить в ней существование Сил самообороны. Об этом глава правительства заявил в интервью газете «Иомиури», передает РИА Новости.

«Я хочу сделать 2020 год датой вступления в силу новой конституции», — сообщил он, отметив, что этом году в Токио планируют провести Олимпиаду и Паралимпийские игры.

По словам Абэ, силы самообороны полностью выполняют свой долг и пользуются доверием более 90 процентов населения. «В то же время многие юристы по конституционным вопросам говорят, что существование Сил самообороны является нарушением основного закона», — резюмировал премьер.

Как отмечает агентство, интервью главы японского правительства приурочено к 70-й годовщине принятия под эгидой США послевоенной конституции страны. В ней, в частности, закреплен отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и от создания собственной армии. Именно поэтому вооруженные силы Японии называют Силами самообороны.