Дутерте рассказал о звонке Си Цзиньпину по просьбе Трампа

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал о своем звонке лидеру КНР Си Цзиньпину по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Подробности приводит Reuters.

По словам Дутерте, его беседа с Си состоялась в среду, 3 мая. Он пытался убедить своего китайского коллегу активнее работать над тем, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове. Как объяснил филиппинский президент, его попросил о звонке лично Трамп. «Ну я и позвонил президенту Си Цзиньпину и сказал ему: "Я вам звоню по указанию президента США"», — рассказал Дутерте. — "Мы в АСЕАН все согласны, что вы можете что-то сделать с корейской проблемой, и даже Трамп с нами солидарен"».

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Разговор длился около 26 минут. По словам филиппинского президента, если американский лидер попросит его рассказать о подробностях беседы, он с радостью это сделает.

В субботу, 29 апреля, Трамп и Дутерте провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, затрагивались проблемы вокруг Северной Кореи. Американский президент пригласил филиппинского коллегу посетить Вашингтон. Ранее Дутерте, выступая в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры Катара, заявил, что считает Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем». Также Дутерте вспомнил о своем звонке главе США после победы того в избирательной гонке. Тогда Трамп пожелал лидеру Филиппин удачи в борьбе с наркомафией.

Президент Филиппин известен своими резкими заявлениями в адрес США и предшественника Трампа, Барака Обамы. В частности, он называл американского лидера «сыном шлюхи» и заявлял, что «пришло время попрощаться с Соединенными Штатами». Однако позже Дутерте сказал, что Манила не может разорвать дипломатических связей с Вашингтоном.