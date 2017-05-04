Разработки российских атомщиков опробуют в ЦЕРН в День Победы

Новый линейный ускоритель протонов LINAC-4, в разработке важных элементов которого участвовал «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» госкорпорации «Росатом», планируется запустить 9 мая в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом сообщили «Ленте.ру» в Росатоме.

Как отметили в госкорпорации, новая установка позволит значительно увеличить производительность Большого адронного коллайдера (БАК).

При реализации этого проекта специалисты «РФЯЦ-ВНИИТФ» (совместно с сотрудниками Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ), Новосибирск) разработали и изготовили ускоряющие структуры (модели) CCDTL, а также корпуса резонаторов и ячеек связи для семи модулей. В Росатоме при этом подчеркивают, что в «ИЯФ» устанавливались трубки дрейфа и осуществлялась электродинамическая настройка ускоряющих структур. Ученые снежинского ядерного центра использовали технологию электрохимического нанесения меди толщиной 30−50 микрон на нержавеющую сталь. Это медное покрытие, отметили в госкорпорации, должно, помимо прочного сцепления с подложкой, обладать хорошей электропроводностью и удовлетворять требованиям высокого вакуума.

Работу российских физиков-ядерщиков высоко оценили в ЦЕРН и пригласили на церемонию запуска LINAC4 научного руководителя «РФЯЦ — ВНИИТФ» академика РАН Георгия Рыкованова.

LINAC4 — новый линейный ускоритель с энергией 160 МэВ, построенный в ЦЕРНе для модернизации БАКа. Создание LINAC4 было завершено в 2016 году. В последствии он станет источником протонов для всех ускорителей ЦЕРНа. По оценке специалистов через 10 лет, когда программа модернизации Большого адронного коллайдера будет завершена, физики получат десятикратное увеличение числа столкновений частиц, что колоссально расширит возможности в наблюдении редких процессов и поиска еще неизвестных частиц.