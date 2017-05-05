Лив Тайлер воспела материнство в ролике для Gap

Американская актриса и модель Лив Тайлер стала режиссером рекламного ролика для марки Gap. Ролик опубликован на официальном канале компании в YouTube.

Клип под названием Mama Said («Мама сказала») посвящен детским коллекциям бренда, в нем снялись двухлетний сын актрисы Сэйлор и девятимесячная дочь Лула, а также супермодели Коко Роша с дочерью Айони и Кэндис Суэфнпол с сыном Анакой, актриса Джерни Соллетт с сыном Хантером, фотограф Кэсс Берд с сыном Лео и дочерью Мэй и другие знаменитости.

Все дети — в одежде Gap Kids и Baby Gap, сопроводительный текст призывает делать пожертвования в основанный супермоделью Кристи Терлингтон фонд Every Mother Counts, задачей которого является помощь беременным женщинам во всем мире.