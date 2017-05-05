Варнаве из Comedy Woman запретили въезд на Украину

Телеведущей и участнице российского телешоу Comedy Woman Екатерине Варнаве на пять лет запретили въезд на Украину. Об этом интернет-изданию «Обозреватель» сообщили в Службе безопасности страны в пятницу, 5 мая.

Решение было принято в марте «в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины», уточнили в ведомстве.

Варнава обрела популярность благодаря Comedy Woman, куда пришла из КВН. Была ведущей утренней программы на НТВ, соведущей «Битвы хоров» на «России 1». На Украине она вела программу «Кто сверху». «Обозреватель» отмечает, что в 2016 году в составе Comedy Woman она участвовала в концерте в Крыму, однако после этого российским юмористкам удалось без санкций провести концерт в Киеве.

По состоянию на начало 2017 года Украина запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, которые по мнению СБУ, угрожают национальной безопасности страны. Среди них актеры Михаил Боярский, Наталья Варлей, Валентина Талызина и Валентин Гафт, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.