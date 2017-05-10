После взятой в 2013 году паузы 43-летний Лоськов сыграет за «Локомотив»

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Лоськов после четырехлетней паузы в карьере выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Матч пройдет в субботу, 13 мая, на стадионе «Локомотив» в Москве. Лоськов летом 2016-го вошел в тренерский штаб красно-зеленых, а в феврале 2017-го 43-летний специалист был включен в заявку команды в качестве игрока.

Лоськов, выступавший за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 и с 2010 по 2013 год, — рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей (421) и забитых мячей (128). По окончании сезона-2012/13 футболист не выходил на поле в официальных встречах.

В составе «Локомотива» Лоськов дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007).

На данный момент самым возрастным игроком в истории чемпионатов страны является Анатолий Давыдов. В 1997 году он вышел на поле в составе «Зенита» в возрасте 43 лет 295 дней.