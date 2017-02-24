«Локомотив» вернул в состав 43-летнего Лоськова

Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с 43-летним полузащитником Дмитрием Лоськовым. Информация появилась на сайте клуба в пятницу, 24 февраля.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Лоськов будет выступать за железнодорожников под 10-м номером.

«Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков "Локо" — увидеть своего кумира на поле в Черкизове — год от года только крепло. Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов — номер десятый», — гласит заявление железнодорожников.

Лоськов принял участие в 420 матчах в составе «Локомотива», забив 128 мячей. Кроме того, он сыграл в 25 встречах за сборную России, в которых отметился двумя голами. Последний раз хавбек появлялся на поле в сезоне-2012/13.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги «Локомотив» с 23 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице.