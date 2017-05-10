Россияне назвали банки лучшим местом для хранения лишних денег

Более половины (52 процента) жителей России считают, что свободные средства сейчас лучше размещать на счетах в банке. Противоположной точки зрения придерживается 29 процентов. При этом в январе за то, чтобы доверить свободные средства финансовой организации, высказался 41 процент респондентов. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доля респондентов, считающих, что надо сократить повседневные расходы, практически не изменилась и составила две трети. 21 процент россиян отметили, что сейчас целесообразно как можно быстрее потратить зарплату или пенсию.

Каждый десятый опрошенный сказал, что сейчас подходящее время для крупных займов. В то же время индекс кредитного доверия обновил годовой максимум, составив 25 пунктов. Он показывает, насколько благоприятным люди считают нынешнее время для того, чтобы брать банковские ссуды.

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб поясняет, что «непримиримая позиция» общества в отношении крупных трат и займов начала понемногу смягчаться. «Впервые за весь период кризиса наши исследования зафиксировали очень робкие намеки на разрушение так называемого продефляционного консенсуса, то есть такого состояния общественного сознания, когда домохозяйства сознательно сдерживают свои расходы», — сказал он.

В марте исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что реальные расходы россиян опустились до пятилетнего минимума.