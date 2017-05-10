Путин обсудил с членами Совбеза поездку Лаврова в США

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС в среду, 10 мая.

По его словам, российский лидер и члены Совбеза обсудили вопросы российско-американских отношений в контексте встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом, которая пройдет 10 мая в Белом доме.

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«Состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», — добавил официальный представитель Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совета Федерации, главы силовых ведомств.

Ранее в среду сообщалось, что встреча Лаврова с американским президентом запланирована на 10:30 по местному времени (17:30 мск), она пройдет в закрытом режиме. Глава МИД также проведет на Аляске переговоры Тиллерсоном, в ходе которых, как ожидается, они обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии.

7 мая Лавров заявил, что в вопросе отношений с США Россия прежде всего ориентируется на позицию Трампа.

2 мая президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге в июле текущего года.