Louis Vuitton показал новые солнцезащитные очки на Мишель Уильямс

Французский модный дом Louis Vuitton представил коллекцию солнцезащитных очков на новый сезон. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Luxurylaunches.

В линейку вошли две модели: Drive и Aviator с линзами разных цветов. Очки уже появились и представлены в интернете и официальных магазинах бренда. Цены на них варьируются от 635 до 665 долларов. В рекламной кампании снялась американская актриса Мишель Уильямс, известная по роли Мэрилин Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин».

Фото: Louis Vuitton 1 /5

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

В начале мая марка запустила новую рекламную кампанию. В ней приняла участие оскароносная актриса Алисия Викандер. Она представила несколько моделей сумок из коллекции, созданной одним из самых высокооплачиваемых современных художников Джеффом Кунсом. На сумках Speedy, Keepall и Neverfull воспроизведены фрагменты из серии работ Кунса Gazing Ball, по мотивам полотен великих живописцев прошлого.