Fiat маршала Тито оценили в 120 тысяч евро

Британский аукционный дом Coys Of Kensington предложит покупателям автомобиль Fiat 500 Jolly, ранее принадлежавший лидеру Югославии маршалу Иосипу Брозу Тито. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 10 мая.

Автомобиль в открытом кузове ателье Ghia оценен в 70-100 тысяч фунтов стерлингов (83-120 тысяч евро). Торги состоятся 18 мая в Лондоне в помещении Королевского садоводческого общества.

Фото: Coys Of Kensington

Модель 500 Jolly относилась к классу beach-buggy и использовалась обычно как развлекательный автомобиль. Базой для создания модификации служил серийный Fiat 500. Такие машины были популярны среди состоятельных клиентов, в частности, владельцами 500 Jolly были греческий миллиардер Аристотель Онассис и звезда Голливуда Юл Бриннер. Согласно данным аукционного дома, до нашего времени дожило около 100 таких автомобилей, выпускавшихся серийно с 1958 по 1966 год. Представленный лот после смерти Тито хранился в Музее классических автомобилей в Белграде и, согласно информации аукциона, находится в «превосходном состоянии» с пробегом около 20 тысяч километров.

Иосип Броз Тито (1893-1980) — югославский революционер и политический деятель. Лидер СФРЮ с 1945 года вплоть до своей смерти, маршал Югославии с 1943-го.