Пензенский сотрудник ГИБДД вернул права водителю за 100 литров бензина

В Пензенской области руководителя отделения ГИБДД одного из районов уволили после того, как он за вознаграждение вернул отобранные у пьяного автовладельца права. Об этом в четверг, 11 мая, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Установлено, что данный сотрудник выдал гражданину водительское удостоверение, которое в июне 2015 года было изъято за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без фактической проверки знаний правил дорожного движения, и за свои незаконные действия получил в качестве вознаграждения около 100 литров бензина», — отмечается в сообщении.

Бывший сотрудник полиции, превысивший должностные полномочия, понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В сентябре 2016 года в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении трех инспекторов ГИБДД, подозреваемых в вымогательстве. Полицейские обнаружили, что у владелицы остановленного ими автомобиля истек срок действия прав, и стали требовать 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Поскольку денег при себе у женщины не оказалось, инспекторы предложили отдать им паспорт и золотые серьги в качестве залога.