В Днепропетровске задержали семь человек за нападения на участников АТО 9 мая

В Днепропетровске задержали семерых молодых людей по подозрению в избиении участников АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 11 мая, сообщил советник главы города Максим Музыка.

Он рассказал о том, что такая информация прозвучала на встрече ветеранов АТО с руководством правоохранительных органов области. «7 "титушек" установлено и задержано (под стражей), 7 "титушек" разыскиваются (лица установлены), 9 пострадавших дали показания», — написал он. Он также призвал свидетелей столкновений дать показания.

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Ранее в тот же день глава кабинета министров Владимир Гройсман заявил, что беспорядки в городе были устроены «бройлерами» и «обезьянами», и потребовал наказать зачинщиков стычек.

10 мая депутат Рады, бывший руководитель запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош призвал предотвратить «ватно-колорадный реванш» в Днепропетровске. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что направил в город следственную группу «для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств».

9 мая в Днепропетровске на демонстрациях по случаю Дня Победы (на Украине официально отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне) произошли столкновения, в которых пострадали и бывшие участники АТО. Драки начались из-за использования демонстрантами на памятных мероприятиях «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.

Титушками на Украине называют молодых людей спортивного телосложения, которые служат наемниками для организации силовых провокаций, потасовок и прочих акций с применением физической силы.