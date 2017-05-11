Японский клуб оштрафовали за схожие с символикой СС флаги

Японский футбольный клуб «Гамба Осака» оштрафован на 2 миллиона иен (17,5 тысячи долларов) за то, что на флаги фанатов команды были нанесены символы, схожие с нацистскими. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает BBC News.

Инцидент произошел 16 апреля во время матча национального чемпионата с «Сересо Осака». На трибуне был замечен флаг с символикой, встречавшейся на знаменах СС.

Клуб выявил виновных и запретил им посещать стадион. Кроме того, на арене введен запрет на все флаги и баннеры на трибунах.

После 10 туров национального первенства «Гамба Осака» с 19 очками занимает третье место в таблице.

В 2013 году московский «Спартак» подал в суд на болельщика клуба, вывесившего на трибуне флаг со свастикой в матче чемпионата России с «Шинником». Фанат получил семь суток административного ареста, красно-белые были наказаны двумя матчами без зрителей. Ущерб от встреч, проведенных при пустых трибунах, был оценен в 45 миллионов рублей.