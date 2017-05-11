В мэрии Екатеринбурга предложили блогеру Соколовскому работу в хосписе

В администрации Екатеринбурга предложили осужденному блогеру Руслану Соколовскому стать волонтером в местном хосписе, сообщила пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 11 мая.

Она напомнила, что глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, выступая свидетелем защиты на судебном процессе, предлагал публично взять блогера на поруки. «Я думаю, что этот контакт осуществится, и мы увидим Соколовского, работающего в хосписе», — сказала Мкртчян.

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Ранее в четверг блогер выразил намерение поработать вместе с Ройзманом. «Попытаюсь оправдать доверие и (...) вместе с Ройзманом поучаствую в проектах», — отметил молодой человек.

В тот же день, 11 мая, Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

4 апреля Ройзман высказал мнение, что Соколовскому присущ «юношеский нигилизм» и оптимальным наказанием для него было бы порицание и общественные работы.

В августе прошлого 21-летний блогер выложил в сеть ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. После этого он стал фигурантом уголовного дела.