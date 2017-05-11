ЦРУ создало центр для противодействия ядерной угрозе КНДР

Центральное разведывательное управление США создало центр по работе с Кореей, призванный «использовать все ресурсы, возможности и полномочия» ведомства для решения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы, исходящей от Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте ЦРУ.

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Новый центр, как сообщается, будет тесно взаимодействовать с разведывательным сообществом и американскими спецслужбами.

По словам директора ЦРУ Майка Помпео, создание центра позволит более целенаправленно противодействовать «серьезным угрозам Соединенным Штатам и их союзникам, исходящим от Северной Кореи».

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в Вашингтоне уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.