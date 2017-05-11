Тереза Мэй ответит на вопросы британцев в Facebook

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 15 мая ответит на вопросы избирателей в Facebook. Об этом сообщает ITV News.

Общаться с избирателями главе правительства поможет ведущий авторского политического шоу на телеканале Роберт Пестон. Планируется, что мероприятие начнется в 15:00 по британскому времени (17:00 мск) и продлится 45 минут. Отмечается, что ответы Мэй прозвучат в эфире сервиса видеотрансляций Facebook Live.

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Приглашение принять участие в подобном онлайн-общении с населением также получили другие лидеры крупных политических сил страны.

Тереза Мэй ранее отказалась участвовать в прямых теледебатах с ними.

8 июня по инициативе премьер-министра в Британии пройдут досрочные парламентские выборы. Планируется, что они укрепят позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

