Милонов захотел лишить Соколовского интернета и изолировать его от общества

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает приговор блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в православном храме, слишком мягким. Его слова приводит RT в четверг, 11 мая.

«Я бы ему лет на десять запретил подходить к интернету, а также ходить на любые общественные мероприятия. Пусть сидит занимается домашними делами», — сказал парламентарий.

По его мнению, Соколовский является организатором «серьезной смуты». «Это человек, который систематически пытался унизить миллионы людей», — добавил Милонов. В то же время политик выразил надежду на то, что блогер исправится.

Ранее в четверг стало известно, что Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

Летом прошлого года 21-летний блогер выложил в интернет видео, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. После публикации ролика в отношении него было возбуждено уголовное дело.