Украинец получил условный срок за пропаганду коммунистической идеологии

Украинец получил условный срок за публикацию в социальной сети Facebook коммунистической символики. Суд приговорил молодого человека (возраст не указан) к 2,5 года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Об этом в среду, 10 мая, сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

По версии обвинения, юноша размещал материалы с характерной символикой и лозунгами в период с мая 2015 года по апрель 2016-го, нарушая таким образом закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Отмечается, что юноша признал свою вину и содействовал следствию.

Материалы по теме Куда уходит Ленин Где нашли последний приют декоммунизированные на Украине памятники

В конце апреля горсовет Одессы утвердил названия полутора тысяч топонимов (улиц, переулков и проспектов) на украинском и русском языках. Части из них при этом были возвращены названия, которые сменил Михаил Саакашвили в бытность губернатором области. Действия горсовета в Службе безопасности Украины (СБУ) расценили как «провокацию для дестабилизации ситуации в городе». В связи с этим открыто уголовное производство.

Так называемый закон о декоммунизации действует на Украине с 2015 года. Этот нормативный акт, в частности, запрещает в республике советскую символику, а также упоминание деятелей СССР в географических названиях.