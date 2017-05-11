Москвичек научат скульптурированию лица

В московском ТЦ «Цветной» 12 мая пройдет летний маркет с командой экспертов французского парфюмерного дома Guerlain. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

Гостям мероприятия расскажут секреты безупречного летнего макияжа с легкой в исполнении техникой контуринга и скульптурирования. В рамках мероприятия будет представлена новая коллекция Terracota и аромат Aqua Allegoria.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.