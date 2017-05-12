Призер ОИ российский боксер Алоян выиграл первый бой на профессиональном ринге

Бронзовый призер Олимпиады-2012 российский боксер Михаил Алоян одержал первую победу на профессиональном ринге. Об этом сообщает ТАСС.

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В дебютном 10-раундовом поединке 28-летний россиян по очкам выиграл у ровесника из Никарагуа Ядера Кардосы. Бой в весовой категории до 52,16 килограмма прошел в четверг, 11 мая, в Кемерово.

Помимо Игр в Лондоне, Алоян выступал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где завоевал серебряную медаль, однако в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишил боксера награды за применение допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен запрещенный препарат туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.