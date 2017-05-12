Боярский безразлично отнесся к попаданию в базу «Миротворца»

Российский актер и эстрадный певец Михаил Боярский прокомментировал появление его имени в списке украинского сайта «Миротворец». Об этом он рассказал RT в пятницу, 12 мая.

«Меня это не интересует. Я не планировал уже посещать близких там (на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Боярский.

Артист попал в базу данных «Миротворца» 10 мая с формулировкой «Открытая поддержка агрессии России в отношении Украины» и «Незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму».

Боярский побывал в Евпатории в сентябре 2016 года. Кроме того, в 2014-м он подписал обращение деятелей культуры России «в поддержку политики Путина на Украине и в Крыму».

Киев расценивает посещение Крыма иностранными гражданами как нарушение государственной границы и часто применяет санкции к российским исполнителям, посетившим полуостров после его воссоединения с Россией в 2014 году.

«Миротворец» публикует данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к действующей киевской власти. В базу данных сайта попали такие артисты, как Григорий Лепс, Юрий Лоза, Дима Билан и Стас Костюшкин.