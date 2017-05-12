Кубанца осудили за секс с женщинами под видом передачи им «божественной энергии»

В Краснодарском крае суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Александра Куренкова за создание незаконного религиозного объединения и сексуальное насилие над несовершеннолетней. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

61-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его пройти амбулаторный курс лечения от педофилии.

Из приговора следует, что уроженец Бурятии Куренков приехал на Кубань в 2004 году. В станице Староджерелиевской Красноармейского района он создал секту, которая действовала до января 2016 года.

«В основу своего учения он заложил отрицание общепринятых ценностей, морали, нравственности, родственных и дружеских связей, а также совокупность извлечений из христианства, буддизма, индуизма, шаманизма, мистических восточных учений», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Куренков лично проводил обучение по эзотерике, медитации и религиозные обряды, на которых отбирал в свою секту людей с проблемами в личной и семейной жизни. Таким образом под его руководством собралось 20 адептов, в том числе несовершеннолетние. «Применяя психологическое насилие, он подавлял волю женщин под предлогом якобы передачи "божественной энергии и духовных знаний", во время проведения индивидуальных и групповых занятий вступал с ними в половые отношения, в том числе с участием малолетней 2002 года рождения», — указано в пресс-релизе.

Куренков также избивал своих последователей плетью. Секта располагалась в трех частных домах, которые были приобретены на деньги адептов.