Песков разъяснил судьбу письма Навального о выдаче загранпаспорта

Кремль перенаправил письмо оппозиционера Алексея Навального с просьбой выдать ему загранпаспорт в МВД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 12 мая. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Оно действительно было зарегистрировано, оно было на имя руководителя администрации (президента России — прим. «Ленты.ру») и по профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос», — сказал Песков. Он подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения к выдаче загранпаспортов.