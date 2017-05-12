Захарченко причислил Донецк к оккупированным Украиной городам

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал столицу республики Донецк временно оккупированным городом. Об этом он сказал в ходе выступления на церемонии, посвященной трехлетию референдума об образовании ДНР. Трансляцию проходившего на стадионе «Олимпийский» мероприятия вел телеканал «Оплот», видео доступно на YouTube (с 41-й минуты).

«Сегодня третья годовщина нашего государства. Я счастлив здесь вас с этим поздравить. Хочу поздравить каждый город, каждое село, каждый район. Даже те, которые сейчас находятся под временной оккупацией, — Мариуполь, Краматорск, Славянск, Донецк и Красноармейск. Мы один народ», — продекламировал Захарченко. Вероятно, он оговорился по поводу Донецка, так как остальные города находятся под контролем Киева. Однако его слова были встречены овациями.

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В январе президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими и гражданами в Мариуполе, заявил, что украинская оккупация — это временное явление. «Мы обязательно объединимся», — пообещал глава государства.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек. Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости.