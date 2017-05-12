Исполняющего обязанности замглавы Петрозаводска заподозрили во взяточничестве

Исполняющего обязанности заместителя мэра Петрозаводска, бывшего председателя комитета по управлению государственным имуществом Дениса Косарева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в управлении Следственного комитета России по Карелии.

«В 2015 году председатель государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом получил взятку в сумме 200 тысяч рублей за согласование выдачи денежного займа на сумму два миллиона рублей местному жителю», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), а также в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

19 апреля 2016 года депутаты горсовета Петрозаводска избрали мэром временно исполняющую обязанности главы города беспартийную Ирину Мирошник. За ее кандидатуру проголосовали 21 из 24 парламентариев, присутствовавших на сессии.