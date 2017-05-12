Малайзия выдала Турции трех предполагаемых гюленистов

Малайзия выдала Турции трех человек, предположительно связанных с беглым исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает Reuters.

Это 43-летний директор школы Тургай Караман, 39-летний бизнесмен Ихсан Аслан и 58-летний ученый Исмет Озджелик. Куала-Лумпур счел, что они представляют угрозу национальной безопасности. Все трое были ранее задержаны малайзийской полицией по требованию Турции, которая подозревает их в участии в запрещенной организации FETO, которую основал Гюлен, и в причастности к неудавшемуся путчу в июле 2016 года.

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По словам генерального инспектора малайзийской полиции Халида Абу Бакара, в ходе расследования выяснилось, что задержанные действительно поддерживали связи с гюленистами. Кроме того, объяснил чиновник, Анкара аннулировала их загранпаспорта, так что они теперь являются нелегальными мигрантами. «Полиция будет бдительно следить за любой группировкой иностранных боевиков, которые попытаются использовать Малайзию как центр снабжения, убежище, канал для отмывания денег или базу для операций в самой Малайзии или за ее пределами», — заверил Абу Бакар.

Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.

В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. По последним данным, под следствием находятся 150 тысяч человек, под подозрением — еще 145 тысяч, 49 тысяч арестованы.