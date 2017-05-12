Названы самые активные российские туристы

Самыми активными путешественниками среди россиян признаны туристы в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщается в совместном исследовании российских туристических сервисов, проведенном по просьбе «Ленты.ру».

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Так, по данным компании Biletix, на возрастную группу с 25 до 34 лет приходится 43 процента продаж, с 35 до 44 — 21 процент, с 45 по 54 — 14 процентов. Схожая статистика и у сервиса «Связной.Трэвел»: на долю покупателей от 25 до 34 лет приходится 44 процента продаж. В компании Level.Travel соответствующая возрастная группа составляет почти половину (47 процентов) от общего числа туристов.

При этом, по словам коммерческого директора «Связной.Трэвел» Андрея Осинцева, дороже всего путешествия обходятся туристам до 18 лет. «За путешественников, не достигших совершеннолетия, обычно платят родители, которые стремятся обеспечить наиболее удобные, комфортные и безопасные условия для перелета. Кроме того, значительная часть таких бронирования приходятся на лето, когда у школьников каникулы и когда билеты выше в цене», — отметил он.

В Biletix и Level.Travel наиболее расточительными называют туристов в возрасте от 25 до 34 лет.