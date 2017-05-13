Капитан сборной России по хоккею пропустит остаток чемпионата мира

Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин не примет участия в оставшихся матчах чемпионате мира-2017, проходящего в Париже и Кельне, из-за травмы. Об этом в субботу, 13 мая, со ссылкой на пресс-службу национальной команды сообщает «Чемпионат.com».

Причиной стало повреждение верхней части тела, которое препятствует участию в тренировках и официальных матчах. Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации.

Капитан получил травму 8 мая во время матча с командой Германии (6:3). В одном из эпизодов встречи Патрик Хагер остановил Мозякина силовым приемом, тот не смог продолжить игру. Впоследствии Хагер получил дисквалификацию.

В данный момент россияне проводят очередной матч группового этапа чемпионата мира со словаками. На момент публикации новости идет 3-й период, подопечные Олега Знарка выигрывают со счетом 5:0.