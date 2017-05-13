Красноярский подросток нарисовал свастику на мемориале «Скорбящая мать»

В Саянском районе Красноярского края полиция задержала подростка по подозрению в осквернении мемориального комплекса «Скорбящая мать», посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям района. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования в селе Агинское полицейские увидели разбросанные венки на мемориале, а также свастику и другие оскорбляющие символы и надписи. Венки к комплексу были возложены 9 мая в честь Дня Победы.

Спустя некоторое время был задержан местный житель, 17-летний подросток, подозреваемый в осквернении комплекса.

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Как отмечается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю, по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Эта статья предполагает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.