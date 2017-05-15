Болельщики выбрали девиз сборной России для участия в Кубке конфедераций — 2017 по футболу. Голосование проводилось на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Победу одержал вариант «Будь верен своей команде!» (Stay true to your team, — прим. «Ленты.ру»). Болельщики также могли выбрать варианты «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!»

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах (Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи). Сборная России выступит в группе А, где встретится с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.